Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

DEV KULÜPLER ARDA'NIN PEŞİNDE

Fabrizio Romano Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon Euro" ifadesini kullandı.

Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi sayısı bulunan dünyaca ünlü gazeteci ve duyumcu Fabrizio Romano, Arda Güler'in dünyanın en büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getirdi.