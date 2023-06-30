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Haberler Galeri Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 21:15

Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

Arda Güler transfer mi oluyor sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberine göre Barcelona başkanı Laporta, Arda'yı transfer etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, yeni sportif direktör Deco'nun görüşmeler için İstanbul'a geldiğini dile getirdi. Bu noktada Arda Güler Barcelona'ya mı transfer oldu, ne kadara gibi sorular yanıt aramakya. Gazeteci Fabrizio Romano, konu hakkında sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Peki, Arda Güler transfer oldu mu, söylentiler ne yönde? İşte konu hakkında detaylar

Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

Arda Güler transfer mi oldu, hangi takıma transfer oluyor sorusu gündemdeki yerini koruyor. Oyuncunun annesinin yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarları oyuncunun transferinin kesinleştiğini düşünürken, henüz resmi bir ilerleme bulunmuyor. Transfer için en çok Milan ve Barcelona'nın adı geçmekte.

Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

ARDA GÜLER'İN ANNESİNDEN VEDA PAYLŞIMI

Geçtiğimiz hafta, 18 yaşındaki 10 numaranın annesi Serap Güler'den Fenerbahçe taraftarlarını üzen bir paylaşım geldi. Anne Güler, "Her Seçim bir vazgeçiştir" adlı tweeti attı. Yapılan paylaşım sonrası, Arda Güler transfer mi oluyor soruları yanıtlanmak için bekleniyor.

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Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

DEV KULÜPLER ARDA'NIN PEŞİNDE

Fabrizio Romano Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon Euro" ifadesini kullandı.

Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi sayısı bulunan dünyaca ünlü gazeteci ve duyumcu Fabrizio Romano, Arda Güler'in dünyanın en büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

BARCELONA ARDA İÇİN TÜM SINIRLARI ZORLUYOR

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına dün akşam yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.

Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade etmişti.

Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

Barcelona Başkanı, "Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. LaLiga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor.

Arda, Premier Lig, Seria A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Mateu Alemany Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor" şeklinde konuşmuştu.

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