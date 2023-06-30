Arda Güler Barcelona’ya mı transfer oluyor? Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler transfer oldu mu, nereye gidecek, hangi takıma?

Arda Güler transfer mi oluyor sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberine göre Barcelona başkanı Laporta, Arda'yı transfer etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, yeni sportif direktör Deco'nun görüşmeler için İstanbul'a geldiğini dile getirdi. Bu noktada Arda Güler Barcelona'ya mı transfer oldu, ne kadara gibi sorular yanıt aramakya. Gazeteci Fabrizio Romano, konu hakkında sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam ediyor. Peki, Arda Güler transfer oldu mu, söylentiler ne yönde? İşte konu hakkında detaylar