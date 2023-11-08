Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

30 MİLYONA DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti.