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Haberler Galeri Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 15:11

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

Arda Güler ilk maçı canlı izlemek için sporseverler bu hafta uzun mesai harcadı. Hafta sonu Real Madrid Rayo Vallecano maçında ilk defa kadroda yer alan Arda Güler, maçın gidişatı yüzünden oynamadı. Sakatlıklardan tek tek kurtulan milli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesi için maç kadrosundaki yerini aldı. Bu noktada sporseverler, "Arda Güler Braga maçında oynayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Jude Bellingham'ın sakat olması, Arda Güler'in oynama ihtimalini daha da arttırıyor.

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı sorusu bütün sporseverler tarafından yanıt arıyor. Binlerce futbol meraklısı hafta sonu Arda Güler'in oynama ihtimali yüzünden Real Madrid Rayo Vallecano maçını canlı takip ederken, bu akşamki Braga maçı da izleyicilerin gözünün üzerinde olacağı maçlar arasında yer alıyor.

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

BRAGA MAÇI KADROSUNDA!

Real Madrid'den yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

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Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, ilk defa maç kadrosuna alınsa da Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo, Toni Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü, maça yedek başlayan ancak dakika alamayan Arda Güler için, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Çok fazla maç var. Sakin gitmeliyiz ve yakında oynayacak" ifadelerini kullandı.

Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

30 MİLYONA DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti.

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