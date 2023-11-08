Arda Güler Braga maçında oynayacak mı? Real Madrid Braga maçında Arda Güler var mı, oynayacak mı?

Arda Güler ilk maçı canlı izlemek için sporseverler bu hafta uzun mesai harcadı. Hafta sonu Real Madrid Rayo Vallecano maçında ilk defa kadroda yer alan Arda Güler, maçın gidişatı yüzünden oynamadı. Sakatlıklardan tek tek kurtulan milli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesi için maç kadrosundaki yerini aldı. Bu noktada sporseverler, "Arda Güler Braga maçında oynayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Jude Bellingham'ın sakat olması, Arda Güler'in oynama ihtimalini daha da arttırıyor.