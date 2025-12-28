Haberler
Galeri
Arda Güler çılgınlığı! Avrupa'nın en çok değer kazanan oyuncuları belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:59
Arda Güler çılgınlığı! Avrupa'nın en çok değer kazanan oyuncuları belli oldu!
2025 yılı geride kalırken bazı futbolcuların piyasa değerlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen isimlerin yer aldığı listede, genç yaşlarına rağmen büyük çıkış yakalayan oyuncular öne çıktı. Arda Güler de listede yer alan isimlerden biri oldu. İşte detaylar...