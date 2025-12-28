Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:59

Arda Güler çılgınlığı! Avrupa'nın en çok değer kazanan oyuncuları belli oldu! 

2025 yılı geride kalırken bazı futbolcuların piyasa değerlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen isimlerin yer aldığı listede, genç yaşlarına rağmen büyük çıkış yakalayan oyuncular öne çıktı. Arda Güler de listede yer alan isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
2025 yılı itibarıyla piyasa değerini en fazla artıran futbolcular açıklandı. İşte Transfermarkt verilerine göre hazırlanan liste...

OLISE

Son değeri: 130 milyon €

Değer artışı: +65 milyon €

WOLTEMADE

Son değeri: 70 milyon €

Değer artışı: +62,5 milyon €

VITINHA

Son değeri: 110 milyon €

Değer artışı: +55 milyon €

HUIJSEN

Son değeri: 70 milyon €

Değer artışı: +52 milyon €

DOUÉ

Son değeri: 90 milyon €

Değer artışı: +50 milyon €

NEVES

Son değeri: 110 milyon €

Değer artışı: +50 milyon €

ARDA GÜLER

Son değeri: 90 milyon €

Değer artışı: +45 milyon €

PAZ

Son değeri: 65 milyon €

Değer artışı: +45 milyon €

EKITIKÉ

Son değeri: 85 milyon €

Değer artışı: +45 milyon €

ISAK

Son değeri: 120 milyon €

Değer artışı: +45 milyon €

2025 yılı itibarıyla Avrupa futbolunda piyasa değeri en fazla düşen kulüpler ise şu şekilde;

REAL SOCİEDAD

Değer kaybı: -177 milyon €

BAYER LEVERKUSEN

Değer kaybı: -164 milyon €

SOUTHAMPTON

Değer kaybı: -127 milyon €

LEİCESTER CİTY

Değer kaybı: -113 milyon €

RB LEIPZIG

Değer kaybı: -110 milyon €

BRIGHTON

Değer kaybı: -99 milyon €

ASTON VILLA

Değer kaybı: -82 milyon €

MANCHESTER UNITED

Değer kaybı: -76 milyon €

LAS PALMAS

Değer kaybı: -76 milyon €

STADE REIMS

Değer kaybı: -74 milyon €