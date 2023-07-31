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Haberler Galeri Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid'den açıklama! Arda Güler'in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:34

Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid'den açıklama! Arda Güler'in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler sakatlandı. ABD hazırlık kampında verilen yoğun antrenman programını uygulayan genç yıldızdan kötü haber geldi. Taraftarlar, Arda Güler sakatlığı ne, ne zaman bitecek, sahalara dönecek mi sorularına yanıt arıyor. Yetenekli oyuncunun heyecanla ilk maçı bekleniyordu ancak Güler'in hazırlık maçlarında görülmemesi taraftarları korkutmuştu. Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi nasıl, kaç gün soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Arda Güler sakatlığı hakkında merak edilenler…

Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

Arda Güler sakatlığı ile Türkiye ve dünya basınında yerini aldı. İlk maçına çıkması beklenirken gelen sakatlık haberi genç yıldızın hayranlarını korkuttu. Sahalardan uzak kalmasına neden olacak sakatlığın menisküs ile ilgili olduğu açıklandı. Taraftarlar, menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi kaç gün sürer sorularına yanıt arıyor. Peki, Arda Güler sakatlığı ne, ne zaman sahalara dönecek? İşte, tüm merak edilenler...

Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

ARDA GÜLER SAKATLANDI!

Süper Lig'in iddialı ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ABD'de süren hazırlık kampında sakatlandı.

Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, oyuncunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini bildirdi.

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Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı:

"Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir.".

Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

MENİSKÜS SAKATLIĞI NEDİR?

Menisküs yırtığı, dizde en sık meydana gelen, ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanması türüne verilen isimdir. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.

Sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak menisküsün yırtılması, dizin bükülmesi ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.

Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

Ameliyat gerektiren menisküs yırtıklarında ameliyat sırasında uzman doktorlar menisküse iki tür müdahalede bulunabilir. Bunlardan ilki hasar olan menisküsü çıkarmaktır. Bu durum tip literatüründe menisektomi olarak adlandırılır. Menisektomi işleminden sonra hastalar yaklaşık 4 hafta sonra normal hayatlarına dönebilirler.

Ameliyat sırasında uygulanan bir diğer yöntemde ise hasarlı menisküs dikişle tamir edilir. Bu durumda hastanın iyileşme süreci biraz daha uzayabilir. Yaklaşık olarak 12 haftada hasta günlük işlerine geri dönebilir.

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