Arda Güler sakatlığı nedir, ne zaman bitecek? Real Madrid’den açıklama! Arda Güler’in sakatlığı menisküs yırtığı ne demek, tedavisi nasıl kaç gün sürer?

Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler sakatlandı. ABD hazırlık kampında verilen yoğun antrenman programını uygulayan genç yıldızdan kötü haber geldi. Taraftarlar, Arda Güler sakatlığı ne, ne zaman bitecek, sahalara dönecek mi sorularına yanıt arıyor. Yetenekli oyuncunun heyecanla ilk maçı bekleniyordu ancak Güler'in hazırlık maçlarında görülmemesi taraftarları korkutmuştu. Menisküs sakatlığı ne demek, tedavisi nasıl, kaç gün soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Arda Güler sakatlığı hakkında merak edilenler…