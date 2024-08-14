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Haberler Galeri Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti'de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:24

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti'de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Real Madrid - Atalanta maçı öncesi gözler genç yetenek Arda Güler'de. Milli futbolcumuzun kadroda yer alıp almadığı sporsevelerin gündeminde. Geçtiğimiz hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan yıldız ismin kararı için teknik adam Carlo Ancelotti'ye dönüldü. Futbolseverler 'Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki; Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı, süre alacak mı? İşte, detaylar...

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanından takip edilecek kupa heyecanı TRT 1 ekranlarında takip edilecek. Real Madrid - Atalanta maçı kadrosunda genç ismin süre alıp almayacağı merak konusu. Gözler teknik adam Ancelotti'de. Peki; UEFA Süper Kupa finalinde Arda Güler var mı, süre alacak mı?

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Süper Kupa final karşılaşmasında Real Madrid ve Atalanta karşılaşıyor. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak maçta gözler Arda Güler'de olacak.

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Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın UEFA Süper Kupa finali TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da karşı karşıya gelecek iki takımın maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

UEFA SÜPER KUPA FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, hazırlık kampında yerini alırken Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başladı ancak son Chelsea maçında hiç süre almadı.

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

Defensa Central'de yer alan habere göre; Atalanta maçında Arda'ya süre alacağını söyleyen Ancelotti, genç yeteneğe hazır olmasını söyledi.

Teknik adam Ancelotti'nin UEFA Süper Kupa finalinde Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.

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