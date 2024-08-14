Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:24
Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti'de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Real Madrid - Atalanta maçı öncesi gözler genç yetenek Arda Güler'de. Milli futbolcumuzun kadroda yer alıp almadığı sporsevelerin gündeminde. Geçtiğimiz hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan yıldız ismin kararı için teknik adam Carlo Ancelotti'ye dönüldü. Futbolseverler 'Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki; Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı, süre alacak mı? İşte, detaylar...