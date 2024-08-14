Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı? Gözler Ancelotti’de! Real Madrid - Atalanta maçında Arda Güler var mı?

Arda Güler Süper Kupa finalinde oynayacak mı merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanından takip edilecek kupa heyecanı TRT 1 ekranlarında takip edilecek. Real Madrid - Atalanta maçı kadrosunda genç ismin süre alıp almayacağı merak konusu. Gözler teknik adam Ancelotti'de. Peki; UEFA Süper Kupa finalinde Arda Güler var mı, süre alacak mı?