Haberler
Galeri
Arda Güler'e Xabi Alonso'dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:07
Arda Güler'e Xabi Alonso'dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...
La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Real Betis ile oynadığı maçta 1 asist yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Julio Maldonado, teknik direktör Xabi Alonso'nun genç yıldıza dair tavrıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte haberin detayları...