Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arda Güler'e Xabi Alonso'dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:07

Arda Güler'e Xabi Alonso'dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Real Betis ile oynadığı maçta 1 asist yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren gazeteci Julio Maldonado, teknik direktör Xabi Alonso'nun genç yıldıza dair tavrıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte haberin detayları...

  • ABONE OL
Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

Zirve takibini sürdüren eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; Gonzalo (3), Raul Asencio ve Fran Garcia kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, oyuna 77.dakikada girdi ve 1 asist katkısı üretti.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

Milli futbolcu, mücadelede asist yapmasına karşın İspanyol basınında oldukça haksız eleştirilere de maruz kaldı.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ İDDİA

İspanyol basınından Julio Maldonado, karşılaşmanın ardından Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

"ARDA'YA OLAN GÜVEN AZALIYOR"

Defansa Central'de yer alan haberde Maldonado, teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i artık eski kadar tutmadığını ifade ederek ona olan güveninin azalmaya başladığını öne sürdü.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

"TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK"

Julio Maldonado'nun iddiasına göre eflatun-beyazlıların sezon sonunda gelecek cazip teklifleri değerlendirebileceği de ifade edildi.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

"ALONSO KRİTİK MAÇTA YEDEK BIRAKTI"

Maldonado, "Xabi Alonso, ilk 11'ini seçerek önemli bir şeyi açıkça ortaya koydu: Güler'e olan güveni azaldı. Onu kritik bir maçta yedek kulübesinde bıraktı.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

Futbol böyledir; yeşil saha bazen sana verir, bazen senden alır. Sen sahada karşılık verebiliyorsan, bu genellikle çok çalıştığın ve doğru bir tutum sergilediğin içindir." dedi.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 26 maça çıkan Arda Güler, 1.637 dakika süre aldı.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

20 yaşındaki yıldız futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

SÖZLEŞME DURUMU

Genç oyuncunun, eflatun-beyazlılarla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Arda Güler’e Xabi Alonso’dan büyük şok! Milli yıldız bunu hiç beklemiyordu...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.