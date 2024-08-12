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Haberler Galeri Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…
Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:52

Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı. İspanyol deviyle gelecek sezonda göstereceği oyun büyük merakla beklenirken FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

İŞTE DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ 50 GENÇ YETENEK

Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

50. Jobe Bellingham

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Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

49. Francesco Camarda

Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

48. El Chadaille Bitshiabu

Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…

47. Max Dowman

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