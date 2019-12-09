Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile anlaşma sağladığını söyledi... İşte Ahmet Çakar'ın sarı kırmızılı kulübün Arda Turan transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamaları... Son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan Arda Turan - Galatasaray flörtü ile ilgili SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir açıklama geldi. Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Arda Turan'ı transfer ettiğini ve önümüzdeki günlerde bu transferin açıklanacağını söyledi. Arda Turan'ın son yıllarda yaşadıkları nedeniyle transfer edilmesinin hatalı olduğunu belirten Çakar, Beyaz TV'deki açıklamalarında şunları söyledi: 'Arda Turan Galatasaray'a geri döndü. Bu transferden üzüntü duyuyorum.' 'Mekan basan Galatasaray'ın hocası, hastanede silah sıkan Arda Turan'ı takıma alıyor. Bu transferden üzüntü duyuyorum.' 'Ben Galatasaray'ın hocası olsam, kriminal olarak hatalar yapmış bir oyuncuyu kendi takımıma almam diyorum.' 'Ben Arda'nın kötülüğünü de istemiyorum. Umarım eski formuna döner ve milli takım formasını da giyer.'