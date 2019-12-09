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" ile anlaştı"

SABAH Gazetesi Yazarı , 'ın forması giyen ile anlaşma sağladığını söyledi... İşte Ahmet Çakar'ın sarı kırmızılı kulübün Arda Turan transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 16:28
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

Son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan - flörtü ile ilgili SABAH Gazetesi Yazarı 'dan flaş bir açıklama geldi.

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

, 'ın 'ı transfer ettiğini ve önümüzdeki günlerde bu transferin açıklanacağını söyledi.

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Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

'ın son yıllarda yaşadıkları nedeniyle transfer edilmesinin hatalı olduğunu belirten Çakar, Beyaz TV'deki açıklamalarında şunları söyledi:

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

" 'a geri döndü. Bu transferden üzüntü duyuyorum."

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

"Mekan basan 'ın hocası, hastanede silah sıkan 'ı takıma alıyor. Bu transferden üzüntü duyuyorum."

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

"Ben 'ın hocası olsam, kriminal olarak hatalar yapmış bir oyuncuyu kendi takımıma almam diyorum."

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı

"Ben Arda'nın kötülüğünü de istemiyorum. Umarım eski formuna döner ve milli takım formasını da giyer."

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