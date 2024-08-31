Giriş Tarihi: 31.08.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
18:36
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla düzenlenecek olan 2024-25 sezonu öncesinde eşleşmeler belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihte ilk kez 3'ü bir turnuvada mücadele edecek. Rakiplerin katsayısı ve ELO* rating sıralamasına göre yapılan ölçümler sonucunda, Avrupa Ligi aşamasında en zor kurayı çeken takımlar belli oldu. Listede yer alan Süper Lig devinin oranı herkesi şaşırttı.