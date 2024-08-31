Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihte ilk kez 3'ü bir turnuvada mücadele edecek. Rakiplerin katsayısı ve ELO* rating sıralamasına göre yapılan ölçümler sonucunda, Avrupa Ligi aşamasında en zor kurayı çeken takımlar belli oldu. Listede yer alan Süper Lig devinin oranı herkesi şaşırttı. İşte en kolay ve en zor eşleşmelere sahip olan takımlar...

Not: Tablodaki sıralama; en zor eşleşmeyi yapan takımdan en kolay eşleşmeyi yapan takıma doğru gidilmektedir.