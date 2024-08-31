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Haberler Galeri Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 18:36

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla düzenlenecek olan 2024-25 sezonu öncesinde eşleşmeler belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihte ilk kez 3'ü bir turnuvada mücadele edecek. Rakiplerin katsayısı ve ELO* rating sıralamasına göre yapılan ölçümler sonucunda, Avrupa Ligi aşamasında en zor kurayı çeken takımlar belli oldu. Listede yer alan Süper Lig devinin oranı herkesi şaşırttı.

Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Yeni formatla ilk kez düzenlenecek olan turnuvada eşleşmeler belli oldu. Her takımın ilk aşamada 4 maçını evinde ve diğer 4 maçını da deplasmanda oynayacağı formatta 3 Türk takımı Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihte ilk kez 3'ü bir turnuvada mücadele edecek. Rakiplerin katsayısı ve ELO* rating sıralamasına göre yapılan ölçümler sonucunda, Avrupa Ligi aşamasında en zor kurayı çeken takımlar belli oldu. Listede yer alan Süper Lig devinin oranı herkesi şaşırttı. İşte en kolay ve en zor eşleşmelere sahip olan takımlar...

Not: Tablodaki sıralama; en zor eşleşmeyi yapan takımdan en kolay eşleşmeyi yapan takıma doğru gidilmektedir.

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Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

1- Elfsborg > %80

Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

2- Dynamo Kiev > %63

Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! En kolay ve en zor kurayı çeken takımlar açıklandı! Süper Lig devi herkesi şaşırttı...

3 - Bodo Glimt > %61

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