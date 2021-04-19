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Haberler Galeri Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:08

nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

Edinilen son dakika bilgisine göre, kuruldu. Avrupa'nın 12 dev takımı ile oluşturulan 'nin kurulduğuna dair bildiri dün gece resmen yayınlandı. Avrupa Süper Ligi'nin başkanı ise Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu. Bu noktada, Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var ve neden kuruldu sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar katıldı ve ne zaman başlıyor konusuyla ilgili bilgiler

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

Avrupa futbolunda son dakika gelişmeleri... Avrupa futbolunun 12 dev kulübünün katılımı ile resmen kuruldu. Dün gece saatlerinde Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşuna dair bildiri yayınlandı. özellikleri ve katılan takımlar hakkında bilgi verilen bildiride, merak edilen birçok detay da açıklandı. Bildiride, Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar katıldı, formatı nasıl olacak ve ne zaman başlayacak gibi sorulara da yanıt verildi. İşte, Avrupa Süper Ligi hakkında tüm bilgiler!

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

AVRUPA SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar resmen açıklandı. Avrupa'nın 12 dev kulübü, UEFA'nın bütün tehditlerine rağmen Avrupa Süper Ligi'ni resmen kurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

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Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

PROJE JP MORGAN TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi. 12 takımın öncülüğündeki projeye 3 takımın daha katılacağı belirtildi. Turnuvada 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

AVRUPA SÜPER LİGİ BAŞKANI BELLİ OLDU!

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu.

Başkanı Florentino Perez, "Futbola tüm seviyeleriyle devam edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı nasıl? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var ve neden kuruldu?

AVRUPA SÜPER LİG NEDEN KURULDU?

Açıklamada, "sözde " denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denildi.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

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