Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:21
Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasray bu akşam çok kritik maçlara çıkacak. Transfermarkt, 2001 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kırmızı kart gören Türk takımlarını sıraladı. Bu süre zarfında en çok kırmızı kart gören ilk 8 takım belli oldu. Listede yer alan kırmızı kart sayılarına çift sarı karttan çıkan kırmızı kartlar da dahil edildi. İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takımlar...