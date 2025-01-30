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Haberler Galeri Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:21

Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasray bu akşam çok kritik maçlara çıkacak. Transfermarkt, 2001 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kırmızı kart gören Türk takımlarını sıraladı. Bu süre zarfında en çok kırmızı kart gören ilk 8 takım belli oldu. Listede yer alan kırmızı kart sayılarına çift sarı karttan çıkan kırmızı kartlar da dahil edildi. İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takımlar...

Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

Son dönemlerde Türkiye'de en çok tartışma konularından bir tanesi olan kırmızı kart kararları...

Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

Avrupa'da 2001 yılından itibaren en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu.

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Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

Transfermarkt, yaptığı çalışmada 2001'den beri Avrupa maçlarında en çok kırmızı kart gören takımların sayısını listeledi.

Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören 8 Türk takımı... (Kırmızı kart sayıların çift sarı karttan çıkan kırmızılar da dahil edilmiştir.)

Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Zirvede bakın Süper Lig devi var...

8- Bursaspor: 3 Kırmızı Kart

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