Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye’nin son 16 turu maçı için geri sayım!

EURO 2024 F grubunda mücadele veren Ay Yıldızlı ekip Çekya karşısıjnda aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı. F Grubu'nda lider Portekiz olurken A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?