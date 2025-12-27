Bahis soruşturması için çarpıcı yorum! "Buzdağının görünmeyen yüzü daha çıkmadı" | Erden Timur...

"DEVLET RENKLERE GÖRE SORUŞTURMA YAPMIYOR"

Operasyonların renklere göre yapılmadığı da en büyük gerçek.. Dolayısıyla devlet makamlarına ve savcılığa güvenmek esas olan şey.. Sosyal medyada özellikle olayları başka noktaya çekip bir kaos ortamı yaratmak kimseye bir fayda sağlamaz.. Herkes kendi kulübüne dokunulmayınca alkışlıyor, dokunulunca "siyasi" diye sallıyor.