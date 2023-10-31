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Giriş Tarihi: 31.10.2023 00:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 00:10

SON DAKİKA BALLON D'OR KİM KAZANDI 2023? Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, ödülü hangi futbolcu aldı?

Ballon d'Or kim kazandı son dakika futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or bugün sahibini buluyor. Bu yılın en iyi futbolcusu, 30 dünyaca ünlü futbolcu arasından seçilecek. Dünyanın her yerinden antrenörler, uluslararası takım kaptanları ve gazetecilerin kullandığı oylar sonucu kazanan isim canlı yayında açıklanıyor. 2023 Ballon D'Or adayları ve takımları listesinde Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de bulunuyor. Peki; Ballon d'Or kim kazandı? 2023 Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

BALLON D’OR KİM KAZANDI? 2023 Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın Top sahibini buluyor!

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen törenle sahibini buluyor. Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi isimlerin aldığı Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Ronaldo bu seneki ödülde yer almıyor. Yılın en iyi futbolcusu için en iddialı aday Erling Haaland görünse de bu yıl da Ballon d'Or ödülünde açık ara favori Messi olarak gösteriliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı? 2023 Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Avrupa Yılın Futbolcusu ödülü kazanan isim…

BALLON D’OR KİM KAZANDI? 2023 Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın Top sahibini buluyor!

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği 2023 Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi yani bu akşam saat 22.45'te başladı. Dev ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşiyor.

Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı büyük tören, Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanıyor.

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BALLON D’OR KİM KAZANDI? 2023 Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın Top sahibini buluyor!

BALLON D'OR CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle ödül törenini canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=CgDTFamUrB8&ab_channel=TivibuSpor

BALLON D’OR KİM KAZANDI? 2023 Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın Top sahibini buluyor!

2023 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor.

Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.

BALLON D’OR KİM KAZANDI? 2023 Ballon d’Or kazanan isim açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Altın Top sahibini buluyor!

BALLON D'OR KAZANAN İSİM AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Ballon d'Or ödülünü kazanan isim henüz belli olmadı. Ödülün sahibi yani bu yılın en iyi futbolcusu açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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