SON DAKİKA BALLON D'OR KİM KAZANDI 2023? Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, ödülü hangi futbolcu aldı?

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen törenle sahibini buluyor. Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi isimlerin aldığı Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Ronaldo bu seneki ödülde yer almıyor. Yılın en iyi futbolcusu için en iddialı aday Erling Haaland görünse de bu yıl da Ballon d'Or ödülünde açık ara favori Messi olarak gösteriliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı? 2023 Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Avrupa Yılın Futbolcusu ödülü kazanan isim…