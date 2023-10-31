SON DAKİKA BALLON D'OR KİM KAZANDI 2023? Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, ödülü hangi futbolcu aldı?

Ballon d'Or kim kazandı son dakika futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or bugün sahibini buluyor. Bu yılın en iyi futbolcusu, 30 dünyaca ünlü futbolcu arasından seçilecek. Dünyanın her yerinden antrenörler, uluslararası takım kaptanları ve gazetecilerin kullandığı oylar sonucu kazanan isim canlı yayında açıklanıyor. 2023 Ballon D'Or adayları ve takımları listesinde Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de bulunuyor. Peki; Ballon d'Or kim kazandı? 2023 Ballon d'Or kazanan isim kim oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…