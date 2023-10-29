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Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 13:58

Ballon d'Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

Erling Haaland'ın etkileyici performansına rağmen Arjantinli yıldızın 'yılın en iyi futbolcusu' seçileceği söylentileri futbol camiasını ikiye bölmeye devam ederken ödülün sahibini öğreneceğimiz törene oldukça kısa bir süre aldı. 30 dünyaca ünlü futbolcu arasında seçilecek olan ödül sahibi spor severler tarafından her yıl merakla bekleniyor. Peki, bu yıl Ballon d'Or ödülünü kim kazandı, adaylar kimlerdi? İşte 'yılın en iyi futbolcusu' anlamına gelen Ballon d'Or ödülüne aday isimler ve tüm detaylar.

Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!
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Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar açıklanmıştı. Son dönemde kariyerinin zirvelerini yaşayan Haaland yılın en iyi oyuncusu için en iddialı aday olarak görünse de adaylar arasında bulunan Messi, birçok futbol gurmesine göre bu yıl da ödülün sahibi olacak. İşte Ballon d'Or ödülüne aday isimler ve ödül törenine dair tüm detaylar.

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Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Tivibu, futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreni heyecanını ekranlara getiriyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 22.45'te Tivibu Spor 1'de sporseverlerle buluşuyor. Büyük tören ayrıca Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz yayınlanıyor.

Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

FIFA'nın düzenlediği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.

Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

RONALDO ADAY DEĞİL!

Lionel Messi'nin yer aldığı listede Cristiano Ronaldo 18 yıl aradan sonra kendisine yer bulamadı.

30 kişilik listede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bayern Münih'in yeni yıldızı Kim Min-jae de kendisine yer buldu.

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

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