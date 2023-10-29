Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

Erling Haaland'ın etkileyici performansına rağmen Arjantinli yıldızın 'yılın en iyi futbolcusu' seçileceği söylentileri futbol camiasını ikiye bölmeye devam ederken ödülün sahibini öğreneceğimiz törene oldukça kısa bir süre aldı. 30 dünyaca ünlü futbolcu arasında seçilecek olan ödül sahibi spor severler tarafından her yıl merakla bekleniyor. Peki, bu yıl Ballon d'Or ödülünü kim kazandı, adaylar kimlerdi? İşte 'yılın en iyi futbolcusu' anlamına gelen Ballon d'Or ödülüne aday isimler ve tüm detaylar.