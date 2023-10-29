Ballon d’Or ödülünün sahibi Messi mi Haaland mı olacak? Futbolseverlerin gözü o törende!

France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde, unutulmaz bir sezonunun ardından en iyi oyuncu ödülü için adaylar açıklanmıştı. Son dönemde kariyerinin zirvelerini yaşayan Haaland yılın en iyi oyuncusu için en iddialı aday olarak görünse de adaylar arasında bulunan Messi, birçok futbol gurmesine göre bu yıl da ödülün sahibi olacak. İşte Ballon d'Or ödülüne aday isimler ve ödül törenine dair tüm detaylar.