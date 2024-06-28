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Haberler Galeri BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 17:25

BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı. 6 grupta toplam 24 takım son 16 turu için mücadele etti. A Mili Takım Çekya karşısında aldığı galibiyet ili grubu 2. Sırada tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Rakipleri karşısında başarı elde eden takımlar çeyrek finale katılmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı…

BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları 26 Haziran tarihinde sona erdi. Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç tarihleri gündeme geldi. Grup maçları sonrası EURO 2024 eşleşmeleri ve maç tarihleri de belli oldu. Peki, son 16 tur maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 son 16'ya yükselen takımlar ve maç tarihleri.

BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İşte eşleşmeler ve maç takvimi;

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BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

  • Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz
  • Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz
  • Yarı finaller: 9-10 Temmuz
  • Final: 14 Temmuz
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ

  • Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)
  • İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)
  • Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)
  • Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)
  • İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)
  • Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)
  • Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)
  • İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

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