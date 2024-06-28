Giriş Tarihi: 28.06.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
17:25
BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı. 6 grupta toplam 24 takım son 16 turu için mücadele etti. A Mili Takım Çekya karşısında aldığı galibiyet ili grubu 2. Sırada tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Rakipleri karşısında başarı elde eden takımlar çeyrek finale katılmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı…