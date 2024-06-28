BAŞLIYOR! EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeleri!

Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları 26 Haziran tarihinde sona erdi. Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç tarihleri gündeme geldi. Grup maçları sonrası EURO 2024 eşleşmeleri ve maç tarihleri de belli oldu. Peki, son 16 tur maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 son 16'ya yükselen takımlar ve maç tarihleri.