Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! “İhanete uğradı”

Kökçü'nün tekrar gülümsediğini gören Benfica taraftarları için beklemeye değmiş gibiydi... Hem de tekrar tekrar izlenecek bir golle. Ancak kısa bir süre sonra Arouca takımı, video hakemi tarafından analiz edilen ve Otamendi'nin saha içinde faul yaptığına hükmedilen bir hareketle eşitliği sağladı.