Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
15:20
Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! “İhanete uğradı”
Benfica, Portekiz Ligi 29. Haftasında konuk ettiği Arouca ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz ekibi, yaşadığı bu puan kaybı sonrası zirveyi averajla Sporting'e kaptırdı. Karşılaşmaya 1 gol ve 1 asist yapan Orkun Kökçü damga vurdu. Milli futbolcunun performansı Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı. Kerem Aktürkoğlu için de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…