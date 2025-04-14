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Haberler Galeri Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! “İhanete uğradı”
Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:20

Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! “İhanete uğradı”

Benfica, Portekiz Ligi 29. Haftasında konuk ettiği Arouca ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz ekibi, yaşadığı bu puan kaybı sonrası zirveyi averajla Sporting'e kaptırdı. Karşılaşmaya 1 gol ve 1 asist yapan Orkun Kökçü damga vurdu. Milli futbolcunun performansı Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı. Kerem Aktürkoğlu için de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…

Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! İhanete uğradı

Porterkiz Ligi'nin 29. haftasında Benfica, sahasında Arouca ile karşılaştı. Estadio da Luz'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! İhanete uğradı

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, karşılaşmada harika bir gol kaydederken, Pavlidis'in attığı golde de asist yaptı.

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Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! İhanete uğradı

Milli oyuncunun gündem olan bu performansı sonrası Portekiz basını dikkat çeken başlıklar attı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu için de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte atılan o başlıklar…

Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! İhanete uğradı

"GERGİNLİK YAŞANDI"

RECORD: "Bruno Lage'nin takımı ikinci yarıda tedirginlik belirtileri göstermeye başladı. Sonuç olarak Arouca dakikalar geçtikçe daha cüretkâr oldu ve örneğin António Silva, takım arkadaşlarından sakinleşmelerini istedi.

Benfica’nın puan kaybı sonrası Orkun Kökçü için olay sözler! İhanete uğradı

Kökçü'nün tekrar gülümsediğini gören Benfica taraftarları için beklemeye değmiş gibiydi... Hem de tekrar tekrar izlenecek bir golle. Ancak kısa bir süre sonra Arouca takımı, video hakemi tarafından analiz edilen ve Otamendi'nin saha içinde faul yaptığına hükmedilen bir hareketle eşitliği sağladı.