Beşiktaş 1-0 Altay (Maç Sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Hafta maçları kapsamında Süper Lig temsilcileri Beşiktaş ve Altay yeşil sahada bir araya geldi. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle kapanan mücadelede ikinci yarı Atiba ile golü bulan siyah-beyazlılar, maçın bu sonuçla bitmesiyle adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Öte yandan karşılaşmayı izleyemeyen ve maç özeti ile ilgili detayları merak edenler "Beşiktaş Altay maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmasını sürdürüyor. Beşiktaş Altay maç özeti ve goller ile ilgili tüm detaylar.