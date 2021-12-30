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Haberler Galeri Beşiktaş 1-0 Altay (Maç Sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller
Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 23:26

Beşiktaş 1-0 Altay (Maç Sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Hafta maçları kapsamında Süper Lig temsilcileri Beşiktaş ve Altay yeşil sahada bir araya geldi. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle kapanan mücadelede ikinci yarı Atiba ile golü bulan siyah-beyazlılar, maçın bu sonuçla bitmesiyle adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Öte yandan karşılaşmayı izleyemeyen ve maç özeti ile ilgili detayları merak edenler "Beşiktaş Altay maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmasını sürdürüyor. Beşiktaş Altay maç özeti ve goller ile ilgili tüm detaylar.

Beşiktaş 1-0 Altay Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) beşinci tur maçları kapsamında sahasında İzmir ekibi Altay'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında her iki Süper Lig ekibi de kıran kırana mücadele gösterirken ilk 45 dakikalık süre golsüz tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı ekibi öne geçiren gol 61. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın özet bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler yoğun şekilde "Beşiktaş Altay maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Beşiktaş - Altay maçı geniş özeti ve gol detayları şöyle;

Beşiktaş 1-0 Altay Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

15. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Atiba topu kafayla Oğuzhan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan'ın bekletmeden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin rakibini geçtikten sonra dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Cihan çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Beşiktaş 1-0 Altay Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Josef'in yerden vuruşunda, kaleci Cihan meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpasın hemen önünde topu alan Atiba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

66. dakikada Montero'nun hatasıyla topu alan Ahmed Rayan daha müsait durumdaki Rodriguez'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş 1-0 Altay Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş XI: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 70 Rıdvan Yılmaz), Josef, Atiba (Dk. 70 Pjanic), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 82 Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 82 Larin), Batshuayi (Dk. 90+2 Kenan Karaman)

Altay XI: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel (Dk. 53 Pinares), Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Kappel (Dk. 88 Eren Erdoğan), Rodriguez (Dk. 78 Deniz Kadah), Ahmed Rayan (Dk. 78 Paixao), Thaciano

Beşiktaş 1-0 Altay Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Altay maç özeti ve goller

Gol: Dk. 61 Atiba (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 60 Thaciano, Dk. 79 Naderi (Altay), Dk. 35 Umut Meraş, Dk. 55 Atiba, Dk. 77 Montero (Beşiktaş)

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