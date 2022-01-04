Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

2020-2021 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı kapsamında Antalyaspor ile yeşil sahada bir araya geliyor. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın canlı yayın kanalı, gün ve saat gibi bilgilerine erişmek isteyerek "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.