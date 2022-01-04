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Haberler Galeri Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 20:21

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

2020-2021 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı kapsamında Antalyaspor ile yeşil sahada bir araya geliyor. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın canlı yayın kanalı, gün ve saat gibi bilgilerine erişmek isteyerek "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ile Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise maç bilgilerine "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden erişmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

MAÇA DOĞRU

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Müsabakaya ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik sorumluları ile kaptanları katıldı.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yaptığı açıklamada, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlatılması üzerine Karaveli, şu görüşlerini aktardı:

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

"Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Plan dahilinde sahada olacaklar. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

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