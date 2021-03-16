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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Beşiktaş, Cuma günü Başakşehir ile ligde karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Siyah beyazlılar bu akşam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp adını finale yazdırmak istiyor. Diğer tarafta Başakşehir ise ligde bu sezon yaşadığı hüsranı kupa ile kapatmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Başakşehir maçına ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 16.03.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 20:38
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

yarı final eşleşmesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz Cuma günü ligde kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Zirve yarışına doludizgin devam eden Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasını da müzesine götürerek sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Başakşehir ise, bu sezon ligde yaşadığı hüsranı unutturmak adına kupayı kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesi maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda soruları araştırılıyor. İşte Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasının detayları;

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak.

Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İşte Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Beşiktaş Başakşehir maçına ilişkin detaylar;

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

LİGDE ZAFER BEŞİKTAŞ'IN

Beşiktaş ile Başakşehir bu yıl ligde iki defa karşı karşıya geldiler. Siyah beyazlılar iki karşılaşmadan da 3-2'lik skorlarla galip ayrıldı.

KAZANAN ADINI FİNALE YAZDIRACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

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Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir XI: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor'da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, 'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

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