Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman soruları futbolseverler gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Beşiktaş, Cuma günü Başakşehir ile ligde karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Siyah beyazlılar bu akşam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp adını finale yazdırmak istiyor. Diğer tarafta Başakşehir ise ligde bu sezon yaşadığı hüsranı kupa ile kapatmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Başakşehir maçına ilişkin detaylar;