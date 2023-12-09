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Haberler Galeri Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor'a konuştu: O isim Syzmanski'nin koşularına karşılık veremezse...
Giriş Tarihi: 09.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 12:10

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor'a konuştu: O isim Syzmanski'nin koşularına karşılık veremezse...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği derbi bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Kritik derbi öncesi efsane teknik adamlar Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural ile iki takımın da formasını terletmiş olan Mehmet Yozgatlı sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Denizli ve Vural, derbilerin favorisi olmayacağını belirtti, kadro kalitesi ve oyun gücünden dolayı Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü belirtti. Yozgatlı ise, "Syzmanski maçın kilit adamı olacak." dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta. Beşiktaş yeni başkanı ve yönetimi ile motivasyonunu artırırken, Fenerbahçe ise liderliği geri almak için tamamen konsantre olmuş durumda. İki takımın son durumunu ve derbideki beklentilerini Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ve Mehmet Yozgatlı'ya sorduk. Denizli, "Derbilerin favorisi olmaz ama Fenerbahçe bir adım önde." dedi. Vural, "Duygusal motivasyon Beşiktaş'ta ancak Fenerbahçe daha favori" ifadelerini kullandı. Yozgatlı ise, Syzmanski'nin ceza sahası koşularının maçın kırılma noktası olacağına işaret etti.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

MUSTAFA DENİZLİ: YENİ YÖNETİM AYRI BİR MOTİVASYON YARATTI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçında birçok derbi yaşamış olan efsane teknik direktör Mustafa Denizli, "Derbilerin favorisi olmaz. Bu maçlar kendi içlerinde bambaşka maçlardır. Motivasyonları başka olur. Yeni bir yönetim geldi Beşiktaş'a o da apayrı bir motivasyon etkisi yaratacaktır." dedi.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

"FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE"

Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:

Birçok kez iki takımın başında da bu derbileri oynadım. Kimi zaman planlarım tuttu kazandım. Kimi zaman da üzülerek ayrıldık. Ancak bu maçları mevcut şartlara bakarak değerlendirmek pek doğru olmuyor. Çünkü verilen reaksiyonlar, konsantrasyonlar çok farklı oluyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

Mevcut oyun ve kadro kalitesi açısından Fenerbahçe bir adım önde. Ama bu sonuca yansır mı, göreceğiz. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da hücum gücü defansına göre daha iyi. Ketifli bir derbi olacak. Hak eden kazansın.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

YILMAZ VURAL: DERBİNİN HAVASINI YAŞATAN FUTBOL İZLEYEMİYORUZ

Türkiye'nin kurt teknik direktörlerinden Yılmaz Vural ise kritik derbi öncesi, oyun kalitesine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye'de derbi havasını hafta boyu taraftarlarla, basınla yaşıyoruz ama ne yazık ki sahada yaşayamıyoruz. Aman yenilmeyelim, beraberlik de iyidir diyerek futbol kısırlaşıyor. Bu derbide inşallah bu yaşanmaz ve güzel bir maç izleriz.

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