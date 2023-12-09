Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi geldi çattı. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği derbi bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Kritik derbi öncesi efsane teknik adamlar Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural ile iki takımın da formasını terletmiş olan Mehmet Yozgatlı sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Denizli ve Vural, derbilerin favorisi olmayacağını belirtti, kadro kalitesi ve oyun gücünden dolayı Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü belirtti. Yozgatlı ise, "Syzmanski maçın kilit adamı olacak." dedi.