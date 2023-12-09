Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için efsaneler SABAH Spor’a konuştu: O isim Syzmanski’nin koşularına karşılık veremezse...

"FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE"

Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:

Birçok kez iki takımın başında da bu derbileri oynadım. Kimi zaman planlarım tuttu kazandım. Kimi zaman da üzülerek ayrıldık. Ancak bu maçları mevcut şartlara bakarak değerlendirmek pek doğru olmuyor. Çünkü verilen reaksiyonlar, konsantrasyonlar çok farklı oluyor.