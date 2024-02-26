Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

Giriş Tarihi: 26.02.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
23:22
Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig 28. Haftada karşı karşıya geliyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı takip edilirken nefes kesecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftar, Tüpraş Stadyumu ve ekran başında yerini alıyor. Okan Buruk ve Fernando Santos kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler ile sahada eksik oyuncular kontrol ediliyor. Peki; maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...