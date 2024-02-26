Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Antalyaspor karşısında cezalı olan Icardi'nin derbide olup olmayacağı da belli oldu. Derbi maçı tarihi ve saati iki takımın taraftarı tarafından takip ediliyor. İşte; Trendyol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı kadrolarına dair merak edilenler...