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Haberler Galeri Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 23:22

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig 28. Haftada karşı karşıya geliyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı takip edilirken nefes kesecek mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftar, Tüpraş Stadyumu ve ekran başında yerini alıyor. Okan Buruk ve Fernando Santos kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler ile sahada eksik oyuncular kontrol ediliyor. Peki; maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Antalyaspor karşısında cezalı olan Icardi'nin derbide olup olmayacağı da belli oldu. Derbi maçı tarihi ve saati iki takımın taraftarı tarafından takip ediliyor. İşte; Trendyol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray maçı kadrolarına dair merak edilenler...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü bugün saat 19.00'da başlayacak.

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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

Maçın canlı yayın kanalı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1 olacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

ICARDI DERBİDE VAR MI, KAÇ MAÇ CEZALI?

PFDK, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi!

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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