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Haberler Galeri Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:18

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın yabancı hakem çağrısı ardından konuya son nokta koyuldu ve derbi maçına yerli hakem atandı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sakatlıklar değerlendiriliyor. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK-GS derbisinde muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

Ligde karşılaştıkları son maçı kazanan sarı kırmızılılar liderlik yoluna hatasız devam etmek isterken siyah beyazlılar puan peşinde. İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayan Beşiktaş'ta sakatlıklar konuşuluyor. Rafa Silva ve Chamberlain sakatlığı akıllara derbide olacak mı sorusunu getirdi. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK-GS derbi tarihi ve hakemi...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig 29. haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi beIN Sports ekranlarından takip edilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem belli oldu!

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

YASİN KOL YÖNETECEK!

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş'ın yabancı hakem çağırısının ardından merakla beklenen karardan yerli hakem çıktı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile