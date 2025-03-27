Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
10:18
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın yabancı hakem çağrısı ardından konuya son nokta koyuldu ve derbi maçına yerli hakem atandı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sakatlıklar değerlendiriliyor. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK-GS derbisinde muhtemel 11'ler...