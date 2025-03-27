Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK-GS derbisinin hakemi belli oldu!

Ligde karşılaştıkları son maçı kazanan sarı kırmızılılar liderlik yoluna hatasız devam etmek isterken siyah beyazlılar puan peşinde. İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayan Beşiktaş'ta sakatlıklar konuşuluyor. Rafa Silva ve Chamberlain sakatlığı akıllara derbide olacak mı sorusunu getirdi. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, BJK-GS derbi tarihi ve hakemi...