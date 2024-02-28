Giriş Tarihi: 28.02.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
08:49
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile devam ediyor. Beşiktaş çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline veda edecek. Siyah beyazlı takım taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar.