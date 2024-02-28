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Haberler Galeri Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları
Giriş Tarihi: 28.02.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 08:49

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ile devam ediyor. Beşiktaş çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan takım adını direkt yarı finale yazdırırken kaybeden takım ise kupa hayaline veda edecek. Siyah beyazlı takım taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmanın galibi adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor bugün kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele bugün saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

KAZANAN DİREKT YARI FİNALDE!

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan takım, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak. Kaybeden takım ise kupa hayaline veda edecek.

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

SON KARŞILAŞMAYI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI!

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

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