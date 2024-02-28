Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final maçları

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele tek maç usulüne göre oynanacak. Karşılaşmanın galibi adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.