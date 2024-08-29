Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:29
CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanan ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar bu sefer kendi sahasında İsviçre ekibi ile mücadele edecek. Futbolseverler Beşiktaş Lugano maçı canlı izle kanalı ve saati için araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?