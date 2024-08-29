CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş galibiyet yakalayarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…