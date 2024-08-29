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Haberler Galeri CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:29

CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanan ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar bu sefer kendi sahasında İsviçre ekibi ile mücadele edecek. Futbolseverler Beşiktaş Lugano maçı canlı izle kanalı ve saati için araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş galibiyet yakalayarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos 2024 Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek.
Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

CANLI İZLE HD | Beşiktaş-Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Lugona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

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https://www.exxen.com/tr

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