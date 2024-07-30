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Haberler Galeri Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:04

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeden önce son hazırlık maçına çıkıyor. Geçtiğimiz maç Gençlerbirliği ile hazırlık mücadelesine çıkan Siyah Beyazlılar, yeni transferleri Rafa Silva'nın 2 golü ile maçı 2-0 kazandı. Silva ve İmmobile'nin performansı taraftarı ve teknik ekibi memnun bıraktı. van Bronckhorst yönetimindeki takım bu kez Sakaryaspor karşısında olacak. Gözler Nevzat Demir Tesisleri'nde olacak. Peki; Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Sezonun ilk resmi maçına Galatasaray ile kupa heyecanında çıkacak Kara Kartal, transferleri ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçen Siyah Beyazlı ekip bu kez iddiasını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın Sakaryaspor karşısında ilk 11'i Süper Kupa öncesinde oldukça önemli. Peki; Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı 30 Temmuz Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Hazırlık karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.

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Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA HAZIRLIĞINDA!

3 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, son şampiyon karşısında ter dökecek.

Son provasını Sakaryaspor ile yapacak Siyah Beyazlıların Süper Kupa 11'ine yakın bir ilk 11 ile sah

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ

3 Ağustos Cumartesi Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar Samsunspor - Beşiktaş

18 Ağustos Pazar Beşiktaş - Antalyaspor

1 Eylül Pazar Beşiktaş - Sivasspor

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