Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Beşiktaş Süper Lig sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Sezonun ilk resmi maçına Galatasaray ile kupa heyecanında çıkacak Kara Kartal, transferleri ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçen Siyah Beyazlı ekip bu kez iddiasını ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın Sakaryaspor karşısında ilk 11'i Süper Kupa öncesinde oldukça önemli. Peki; Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...