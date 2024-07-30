Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:04
Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeden önce son hazırlık maçına çıkıyor. Geçtiğimiz maç Gençlerbirliği ile hazırlık mücadelesine çıkan Siyah Beyazlılar, yeni transferleri Rafa Silva'nın 2 golü ile maçı 2-0 kazandı. Silva ve İmmobile'nin performansı taraftarı ve teknik ekibi memnun bıraktı. van Bronckhorst yönetimindeki takım bu kez Sakaryaspor karşısında olacak. Gözler Nevzat Demir Tesisleri'nde olacak. Peki; Beşiktaş - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü? Beşiktaş - Sakaryaspor hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...