Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor
Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:39
Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu araziyle ilgili dikkat çeken bir miras davası gündemde. Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazinin nesiller öncesinden kendisine miras kaldığını iddia etti ve mahkemeye başvurdu. Sürecin başında tek mirasçı varken dava ilerledikçe çok sayıda kişi hak iddiasıyla o dosyaya dahil oldu. İşte ATV'nin özel haberinin ayrıntıları…