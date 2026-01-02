Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor
Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:39

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu araziyle ilgili dikkat çeken bir miras davası gündemde. Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazinin nesiller öncesinden kendisine miras kaldığını iddia etti ve mahkemeye başvurdu. Sürecin başında tek mirasçı varken dava ilerledikçe çok sayıda kişi hak iddiasıyla o dosyaya dahil oldu. İşte ATV'nin özel haberinin ayrıntıları…

  • ABONE OL
Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

ATV'nin özel haberine göre; Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan, boğaza karşı yükselen Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ne bir futbol maçı ne de taraftarlarıyla gündeme geldi. Kulübün simgelerinden biri olan statla ilgili şaşkınlık yaratan bir süreç gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Beşiktaş'ın stadına mirasçı çıktı! "Arazi bizim" iddiası

Beşiktaş Stadyumu'na mirasçı çıktı. Şoke eden gelişme mahkemeye yapılan bir başvuru sonucunda ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

24 HAZİRAN 2024'TE DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Antalya'da yaşayan bir kişi, 24 Haziran 2024'te Akseki Adliyesi'nde Beşiktaş Stadı'nın içerisinde bulunduğu araziyle ilgili bir dava süreci başlattı.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazide hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, hak talep etti.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nu mahkeme koridorlarına taşıyan isim oldu.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Süreç o kişinin miras kaldığını öğrenmesiyle başladı. Emekli öğretmenin açtığı miras davası sonuçsuz kaldı ve reddedildi.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Miras davasının reddi sonrası avukatlar devreye girdi. İstinaf Mahkemesi sunulan itiraz dilekçesini kabul etti.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

İstinaf Mahkemesi'nin dilekçeyi kabul etmesinin ardından miras süreci yeniden açılmış oldu.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Beşiktaş Stadyumu'nun arazisinde mirasçı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvuran kadının dava dilekçesinde stadın bulunduğu ada ve parsel kayıtlara geçti.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

MİRASÇI SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Dava sürecinin resmen başlamasıyla birlikte davaya katılan mirasçı sayısında artış gözlemlendi.

Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

Dava dilekçesinde Beşiktaş Stadı'nın yanı sıra İstanbul'da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere çok sayıda gayrimenkulün de yer aldığı aktarıldı. Gözler yargıdan çıkacak karara çevrildi.