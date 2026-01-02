Beşiktaş Stadyumu’na mirasçı çıktı! Kişi sayısı çoğalıyor

ATV'nin özel haberine göre; Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan, boğaza karşı yükselen Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ne bir futbol maçı ne de taraftarlarıyla gündeme geldi. Kulübün simgelerinden biri olan statla ilgili şaşkınlık yaratan bir süreç gün yüzüne çıktı.