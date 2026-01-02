Beşiktaş, takımdaki iki ayrılığı açıkladı: "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 13:52

Süper Lig devi Beşiktaş, Antalya'daki hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun sözleşme fesih görüşmelerinin devam etmesinden ötürü kadroda yer almadığını duyurdu. Öte yandan, bir süredir durumu belirsizliğini koruyan Rafa Silva ile ilgili karar da verildi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 17 haftanın sonunda topladığı 29 puanla 5.sırada bulunan Beşiktaş, ikinci yarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

Siyah-beyazlılar, bugün başlayacak Antalya kampı öncesinde kadroda yer alacak isimleri açıkladı.

RAFA KADROYA ALINDI

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna dahil edildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNADI

Bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

JURASEK VE SVENSSON İÇİN FESİH AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp, 2 futbolcunun sözleşme fesih görüşmelerinin devam etmesinden dolayı Antalya'daki kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır" denildi.

MERT VE NECİP DE YOK

Öte yandan alınan kararla kadro dışı bırakılan Mert Günok ve Necip Uysal da kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emre Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayan siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. Hafta karşılaşmasında 15 Ocak Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra, Süper Lig'in 18.haftasında 19 Ocak Pazartesi günü yine sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.