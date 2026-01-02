Haberler
Beşiktaş, takımdaki iki ayrılığı açıkladı: "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan..."
Giriş Tarihi: 02.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 13:52
Süper Lig devi Beşiktaş, Antalya'daki hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun sözleşme fesih görüşmelerinin devam etmesinden ötürü kadroda yer almadığını duyurdu. Öte yandan, bir süredir durumu belirsizliğini koruyan Rafa Silva ile ilgili karar da verildi. İşte detaylar...