Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:36
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin kazananı kupayı müzesine götürecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer sahadan kupa ile ayrılmayı hedefliyor. ZTK final maçında rakibine üstünlük sağlayan ekip taraftarını galibiyet sevinci yaşatacak. Peki; Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Trabzonspor derbisi canlı yayın kanalı ve saati bilgisi…