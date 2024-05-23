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Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:36

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin kazananı kupayı müzesine götürecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer sahadan kupa ile ayrılmayı hedefliyor. ZTK final maçında rakibine üstünlük sağlayan ekip taraftarını galibiyet sevinci yaşatacak. Peki; Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Trabzonspor derbisi canlı yayın kanalı ve saati bilgisi…

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

Beşiktaş Trabzonspor maçı için araştırmalar hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı bu akşam belli oluyor. Her iki takımın destekçileri arama motorlarında "Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Fenerbahçe olurken bugünkü karşılaşmanın kazananı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK TS maçı canlı yayın kanalı ve saati…

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak final mücadelesi 23 Mayıs Perşembe günü bugün saat 20:45'te başlayacak.

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Semih, Muleka 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali BJK TS maçı canlı yayın kanalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ise Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet ve Onuachu 11'ini sahaya çıkarması bekleniyor.

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