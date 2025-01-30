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Giriş Tarihi: 30.01.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:00

Beşiktaş Avrupa'da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş'ın rakibi kimler olacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için büyük bir mücadeleye çıkıyor. Twente ile Hollanda'da oynayacağı kritik maç öncesi siyah-beyazlı takım, 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 24. sırada yer alıyor. Kara Kartal, bu zorlu maçı kazanarak play-off turlarına yükselmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Avrupa'da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? İşte, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki şansını etkileyen tüm detaylar…

Beşiktaş Avrupa’da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş’ın rakibi kimler olacak?

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, grup aşamasının son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Twente deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Beşiktaş'ın son 16 tura yükselme şansını ve olası sonuçları merak ediyor. Peki, Beşiktaş nasıl tur atlar, berabere kalırsa ne olur, yenilirse elenecek mi? İşte, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimalleri...

Beşiktaş Avrupa’da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş’ın rakibi kimler olacak?

GALİBİYET DURUMUNDA BEŞİKTAŞ'IN DURUMU NE OLUR?
Eğer Beşiktaş, Twente deplasmanında galip gelirse, grup aşamasını tamamlayarak son 16 turuna doğrudan yükselir. Bu durumda Kara Kartal'ın play-off turlarına geçişi kesinleşir ve Avrupa'daki yolculuğu devam eder.

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Beşiktaş Avrupa’da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş’ın rakibi kimler olacak?

BERABERLİK DURUMUNDA NE OLUR?
Beşiktaş, Twente ile beraberlik alırsa, son 16 turuna yükselme şansı devam eder, ancak bu durumda gol averajı, puan durumu ve grup sıralaması gibi faktörler devreye girer. Beraberlik durumunda Beşiktaş'ın son 16'ya yükselme şansı, diğer grup maçlarının sonuçlarına bağlı olacaktır.

Beşiktaş Avrupa’da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş’ın rakibi kimler olacak?

YENİLİRSE NE OLACAK?

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

Beşiktaş Avrupa’da nasıl tur atlar, beraberlik halinde ne olur, yenilirse elenecek mi? Beşiktaş’ın rakibi kimler olacak?

GALATASARAY İLE EŞLEŞEBİLİR!
UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.

Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

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