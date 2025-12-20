Haberler
Galeri
Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu
Giriş Tarihi: 20.12.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:21
Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takıma Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi. Tammy Abraham, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. Başına darbe alan oyuncu hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcu hastaneden paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan da açıklama geldi. İşte detaylar...