Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu
Giriş Tarihi: 20.12.2025 21:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:21

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takıma Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber geldi. Tammy Abraham, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. Başına darbe alan oyuncu hastaneye götürüldü. Yıldız futbolcu hastaneden paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan da açıklama geldi. İşte detaylar...

  • ABONE OL
Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

DERBİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta Tammy Abraham, başına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

İlk yarı bitmeden kenara gelen futbolcunun yerine Devrim Şahin kalan bölümde süre aldı.

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

Başına darbe alan oyuncu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Beşiktaş, golcü ismin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

SON DURUMU BELLİ OLDU

Beşiktaş, oyuncunun tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir." denildi.

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

ABRAHAM'DAN PAYLAŞIM!

Tammy Abraham da hastaneden yaptığı paylaşımda "Tebrikler çocuklar. Ben iyiyim, herkese teşekkürler." İfadelerini kullandı.

Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın da başarılı golcünün durumuyla ilgili, "Tammy'nin durumunu bilmiyorum. Yarın netleşir. Önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Salı günü kupada Tammy olmazsa santrfor da yok. Daha büyük problem olacak. Oyuncularım çok mücadele ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Mevcut sorunlarla çok zor ilk yarıyı bitirdik. Bu kadar sorun yaşamamız, bu bir sınavdır belki, geçiyoruz. Devamı belki aydınlık olacaktır." açıklamasını yaptı.