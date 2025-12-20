Hastaneye götürülen Abraham için açıklama! Son durumu belli oldu

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın da başarılı golcünün durumuyla ilgili, "Tammy'nin durumunu bilmiyorum. Yarın netleşir. Önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Salı günü kupada Tammy olmazsa santrfor da yok. Daha büyük problem olacak. Oyuncularım çok mücadele ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Mevcut sorunlarla çok zor ilk yarıyı bitirdik. Bu kadar sorun yaşamamız, bu bir sınavdır belki, geçiyoruz. Devamı belki aydınlık olacaktır." açıklamasını yaptı.