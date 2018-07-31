Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için astronomik teklifler gelmeye devam ediyor. İşte Quaresma'ya gelen teklifler ve Portekizlinin kararı... Q7'nin eski menajeri oyuncuyu Çin'e satmaya çalışıyordu. Ancak Quaresma'nın anlaştığı yeni menajer Katar'dan daha iyi bir teklif getirdi. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yeni sezonda takımda kalması zor. Zira 34 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifler, geri çevrilecek gibi değil. Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlık maçlarında Lens'ten iyi verim alması, Gökhan Töre'nin de tamamen iyileşmesi, Beşiktaş yönetimini bu konuda rahatlatıyor. Siyah-Beyazlı yönetim de yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Daha önce ayrılmaya sıcak bakmayan Quaresma'nın da son bir transfer konusunda ikna olduğu ve ayrılmayı da artık düşündüğü belirtiliyor. QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri. QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri.