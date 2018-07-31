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'a Quaresma piyangosu!

'ın Portekizli yıldızı için astronomik teklifler gelmeye devam ediyor. İşte Quaresma'ya gelen teklifler ve Portekizlinin kararı...

Giriş Tarihi: 31.07.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 08:48
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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Q7'nin eski menajeri oyuncuyu Çin'e satmaya çalışıyordu. Ancak Quaresma'nın anlaştığı yeni menajer Katar'dan daha iyi bir teklif getirdi.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yeni sezonda takımda kalması zor.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Zira 34 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifler, geri çevrilecek gibi değil.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Teknik Direktör Şenol Güneş'in hazırlık maçlarında Lens'ten iyi verim alması, Gökhan Töre'nin de tamamen iyileşmesi, yönetimini bu konuda rahatlatıyor.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Siyah-Beyazlı yönetim de yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Daha önce ayrılmaya sıcak bakmayan Quaresma'nın da son bir transfer konusunda ikna olduğu ve ayrılmayı da artık düşündüğü belirtiliyor.

QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ

Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri.

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'a Quaresma piyangosu!
Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ

Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri.

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