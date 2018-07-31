Beşiktaş'a Quaresma piyangosu!

Daha önce ayrılmaya sıcak bakmayan Quaresma'nın da son bir transfer konusunda ikna olduğu ve ayrılmayı da artık düşündüğü belirtiliyor.

QUARESMA'NIN TERCİHİ ÖNEMLİ

Ancak bu konuda Quaresma'nın kafasını en çok karıştıran menajerlerin önerileri.