Beşiktaş'a transferde dünya yıldızından büyük müjde! Maaşında indirimi kabul etti...
Giriş Tarihi: 09.08.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:10

Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi 3.elem turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St.Patrics'i ağırlayacak olan Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinin ardından transferde de gaza bastı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, kadrosuna kaliteli bir kanat oyuncusunu katmak istiyor. Kartal'ın transferi için uğraş verdiği Premier Lig yıldızından müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
UEFA Konferans Ligi 3.eleme turunda deplasmanda St.Patricks'i 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş, moral depoladı.

Orta saha için Wilfred Ndidi transferini duyuran siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Ndidi'den önce Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Kartal, rotasını hücum hattına yöneltti.

HEDEN SANCHO

Hem sol kanat hem de sağ kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig'de geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho ile ilgileniyor.

İKİ AYDIR İLGİ SÜRÜYOR

Yaklaşık iki aydır Sancho'ya ilgisini sürdüren siyah-beyazlılar, Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacak olan İngiliz futbolcu için bir süre önce ilk soruşturmasını yapmıştı.

10 MİLYON EURO İSTEDİ

Kartal'a İngiliz yıldızın transferinde 10 milyon Euro net yıllık ücret talebiyle karşı karşıya kalmıştı.

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Beşiktaş, Ndidi'nin transferinin bitmesiyle Jadon Sancho için yeniden harekete geçti ve oyuncu tarafıyla temaslarını sıklaştırdı.

MAAŞ TALEBİNDE İNDİRİME HAZIR

25 yaşındaki oyuncunun, daha önce talep ettiği 10 milyon Euro'dan aşağı inmeye hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın Jadon Sancho'yu, Tammy Abraham'a benzer şartlara almaya çalıştığı bildirildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Manchester United ise oyuncusu için 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklediği belirtildi.

SOLSKJAER YAKINDAN TANIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Sancho, İngiliz ekibine transfer olmuştu.

GRAF VE SOLSKJAER DEVREDE

Ayrıca scout şefi Eduard Graf, Borussia Dortmund'da çalışırken transferinde önemli rol oynadı. Bu iki isim de Sancho için devrede. Beşiktaş dört koldan yıldız futbolcu için bastırıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Sancho, geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık forma giydi. Mavilerde 42 maçta 5 gol ile 10 asist üretti.