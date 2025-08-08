Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş'ın St. Patrick's galibiyetinin ardından flaş sözler! Dikkat çeken transfer vurgusu...
Giriş Tarihi: 08.08.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 08:18

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçınd St. Patrick's ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar İrlanda temsilcisini Dublin'de oynanan mücadelede 4-1'lik farklı skorla geçerek tur avantajını cebine koydu. Kara Kartal'ın galibiyetini, SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ile Fatih Doğan kaleme alırken, dikkat çeken transfer vurgusunda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini deplasmanda 4-1 yenerek rövanş maçı öncesi büyük bir avantajı da kapmış oldu.

SABAH Spor'un usta yazarları Fatih Doğan ve Ali Gültiken, Kara Kartal'ın farklı galibiyetini değerlendirirken transfer detayına da vurgu yaptı. İşte o sözler...

ALİ GÜLTİKEN: SIRADAN VE VASTA BİR TAKIM OLSA DA...

''Futbolda, baskının çok arttığı zor zamanlarda nefes aralıklarına ihtiyaç duyarsınız. Beşiktaş, Shakhtar maçlarıyla ortaya çıkan görüntüyle büyük bir endişe sürecine girdi. Hem oyuncular hem teknik ekip ve yönetim bu görüntünün eleştiri yağmuru altında kaldılar. St. Patrick's zayıf, sıradan, vasat bir takım da olsa gerçek bir rakip. Bu maç ve bu rakip Beşiktaş'a bir nefes alma aralığı yarattı.''

''Rakip kim olursa olsun zayıf veya güçlü bir şeyi değiştirmez. Bu tür durumlarda yüzde yüz performansla sahada bir şeylerin değiştiğini göstermek önemli. Beşiktaş oyunun ilk yarısında bunun sinyallerini verdi. En azından bir reaksiyon ortaya koydu. Rakibin kim olduğuna değil kendi uygulamak istediği oyuna odaklandı. Burada da rakibiyle olan kalite farkı çok net skora yansıdı.''

''JOAO MARIO FARK YARATTI''

''Doğal olarak da gözler öncelikli olarak yeni transferlerde oluyor. Abraham da ilk yarıda attığı 3 golle en azından santrfor bölgesi için şimdilik bir sıkıntı olmadığını ortaya koydu. Orkun'un biraz daha takıma adapte olduğunu gördük. Rafa her zamanki Rafa Silva'ydı. Dünün özellikle ilk yarıda en çok fark yaratan oyuncusu Joao Mario oldu. ''

''Çok klas ve yetenekli bir oyuncu. Kale hedefli ve yüksek tempoya ulaştığı zaman skora da asiste de önemli katkılar yapabilecek bir kalitesi var. Dün oyunun ilk yarısında bu yeteneklerini bir kez daha gördük. Savunmayı öne doğru çıkartarak oynama düşüncesi ilk yarıda karşılık buldu. ''

''YETERLİ SKOR İLK YARIDA GELDİ''

''Bu baskıyı artırdığı oyunu Beşiktaş kontrolünde tuttu. Bunlar güzel görüntülerdi. İkinci yarı skorun vermiş olduğu rahatlığın oyun temposunu biraz düşürdüğünü görsek de bu maç için yeterli olan skor ve oyun zaten ilk yarıda neticeyi getirdi.''

FATİH DOĞAN: BEKLE-GÖR MODUNA ALMIŞTI

''Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenince camia boşluğa düşmüş, hocası Solskjaer de ameliyat masasına alınmıştı! Başkan Serdal Adalı, yönetime kadar sıçrayan tartışmaları UEFA Konferans Ligi maçlarını tamamlayana kadar bekle-gör moduna almıştı.''

''İrlanda'da ilk St. Patrick's maçından alınan farklı galibiyet Norveçli hocaya zaman, Beşiktaş yönetimine moral kazandırdı. "Rakip zayıf, Beşiktaş seviyesinde değil" yorumlarına saygı duyarım ancak siyah-beyazlı takımın ne maçlar kaybettiğini hatırlayınca bu güzel galibiyetin itibarsızlaştırılmasına da karşı çıkarım.''

''ABRAHAM UMUT VERİCİYDİ''

''Avusturya'ya gidip bizzat son iki hazırlık maçını izlemiş bir gazeteci olarak bu eleme müsabakasının galibiyetle sonuçlanan iyi bir hazırlık maçı efekti oluşturduğunu düşünüyorum. Öncelikle yeni transferlerden Tammy Abraham'ın hat-trick yapması kadar oyun içindeki isteği, hırsı, pozisyon bilgisi ve elbette son vuruşlardaki soğukkanlı tavrı umut vericiydi. ''

''Orkun Kökçü'nün yükselen kondisyonu ile birlikte oyunun liderliğinden jestler sunması önemli. Svensson'un çizgiye kadar inip Tammy Abraham'a asist yapmasında onun eli var. 4-0'ı buluncaya kadar siyah-beyazlı takımın defans çizgisini geride değil, orta sahaya yakın kurması Solskjaer'in geçen seneden beri yansıyan oyun sistemiyle örtüşmese de St.Patrick's maçında ilk yarı bunu başarıyla denediler.''

''TRANSFERE İHTİYAÇ SÜRÜYOR''

''Kanat oyuncusu olmasına rağmen içeriye kat ettiği anlarda Joao Mario'nun takıma yaptığı büyük katkısından bahsetmezsek gerçekten haksızlık etmiş oluruz. Ne bu oyun ne de tur için alınan 4-1'lik farklı galibiyet kimseyi aldatmasın.''

''Beşiktaş'ın çok iyi bir sol açığa, sağ beke, hızlı ve top kullanma becerisi yüksek bir stoper başta ikinci forvet ve sağ açık takviyelerine ihtiyaç var. Ancak o zaman hayal edilen Beşiktaş'a ulaşılabilir.''