Giriş Tarihi: 08.08.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
08:18
Beşiktaş'ın St. Patrick's galibiyetinin ardından flaş sözler! Dikkat çeken transfer vurgusu...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçınd St. Patrick's ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar İrlanda temsilcisini Dublin'de oynanan mücadelede 4-1'lik farklı skorla geçerek tur avantajını cebine koydu. Kara Kartal'ın galibiyetini, SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ile Fatih Doğan kaleme alırken, dikkat çeken transfer vurgusunda bulundu. İşte o ifadeler...