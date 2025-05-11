Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:35
Beşiktaş'ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş'tan açıklama geldi...
Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlı takım uzun bir aradan sonra puan durumunda 3. sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak adına büyük avantaj elde etti. Karşılaşmada rakibiyle çarpışan Beşiktaş'ın yıldızı kafa travması geçirdi. İşte oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklama...