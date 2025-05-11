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Haberler Galeri Beşiktaş'ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş'tan açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:35

Beşiktaş'ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş'tan açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Siyah-beyazlı takım uzun bir aradan sonra puan durumunda 3. sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak adına büyük avantaj elde etti. Karşılaşmada rakibiyle çarpışan Beşiktaş'ın yıldızı kafa travması geçirdi. İşte oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklama...

Beşiktaş’ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş’tan açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş’ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş’tan açıklama geldi...

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında kaderi belirleyen siyah-beyazlı takım ligdeki üst üste üçücçü galibiyetini aldı.

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Beşiktaş’ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş’tan açıklama geldi...

Puanını 58'e yükselten Beşiktaş, uzun bir aradan sonra puan durumunda 3. sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına gitmek adına büyük avantaj elde etti.

Beşiktaş’ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş’tan açıklama geldi...

RAFA SİLVA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı.

Beşiktaş’ın yıldızı kafa travması geçirdi! Beşiktaş’tan açıklama geldi...

Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.