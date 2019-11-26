Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları da başlıyor. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef belli oldu... Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş'ta transfer gündemi de başlamış durumda. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti. Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor. Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye'de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem'e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak.