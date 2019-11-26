GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem'e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak.