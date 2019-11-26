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’ta transferdeki ilk hedef...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan 'ta devre arası çalışmaları da başlıyor. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef belli oldu...

İHA Spor
Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:47
Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen 'ta gündemi de başlamış durumda.

Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti.

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Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor.

Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen 'ta ilk hedef Yeni Malatyaspor'da oynayan .

Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye'de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

Beşiktaş’ta transferdeki ilk hedef...

GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem'e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak.

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