Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan ayrılık kararı! Sergen Yalçın’ın planları değişti...

Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi, ayrılık kararını yönetime iletti. Karar sonrası Sergen Yalçın'ın planlamasında da değişiklik yaşandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 29 puanla 5.sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda yönetim, ligin ikinci devresine daha güçlü bir şekilde girme adına takviyeler gerçekleştirecek.

Kartal'da kadroya dahil edilecek oyuncular için temaslar sürerken, kaleci planlaması beklenmedik bir gelişmeyle yeniden şekillendi.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, futbol komitesiyle yaptığı görüşmelerde mevcut kadroya güvenerek kaleci transferi düşünmediğini net şekilde ifade etmişti ancak durum değişti.

MERT GÜNOK'TAN AYRILIK TALEBİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynama isteğini yönetime iletti.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ ETKİLİ OLDU

Haberde, milli takım kariyerini ön planda tutan deneyimli eldivenin Dünya Kupası hedefi doğrultusunda aktif olarak sahada olabileceği bir kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

KALECİ ARAYIŞI BAŞLADI

Mert Günok'un ayrılma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte siyah-beyazlı yönetim, kaleci transferi için çalışmalara başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Daha önce gündemde olmayan bu hamlenin teknik heyetin de onayıyla kısa sürede hız kazandığı ve yönetimin hem tecrübeli hem de rekabet yaratacak bir isim üzerinde durduğu ifade edildi.

YABANCI ADAYLAR DA VAR

Yerli ve yabancı kaleci adaylarını değerlendiren Beşiktaş cephesinin transferde maliyet–performans dengesini gözettiği ve Avrupa tecrübesi bulunan isimlerin de listede yer aldığı aktarıldı.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve Mert Günok'un durumuna göre somut adımların atılması beklendiği vurgulandı.

AYRILIĞA İZİN VERİLECEK

Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un ayrılık sürecini resmi teklife göre şekillendirecek ve uygun şartların oluşması durumunda deneyimli kalecinin takımdan ayrılmasına izin verilecek.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş forması altında tüm kulvarlarda toplamda 130 maça çıkan Mert Günok, 153 gol yerken, 38 maçta kalesini gole kapadı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Mert Günok'un siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.