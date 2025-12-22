Haberler
Beşiktaş'ta yıldız futbolcudan ayrılık kararı! Sergen Yalçın'ın planları değişti...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi, ayrılık kararını yönetime iletti. Karar sonrası Sergen Yalçın'ın planlamasında da değişiklik yaşandı. İşte detaylar...