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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş'a! Orta saha PSG'den geliyor
Giriş Tarihi: 20.07.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:11

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş'a! Orta saha PSG'den geliyor

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer döneminde Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim, yeni transferler için kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaraylı oyuncunun kardeşinin yanı sıra PSG'de forma giyen yıldız oyuncu için de harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş’a! Orta saha PSG’den geliyor

Yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde Paulista, Rafa Silva ve son olarak Ciro Immobile gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş’a! Orta saha PSG’den geliyor

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst önderliğinde transferler için adımlarını atan siyah-beyazlı yönetim, iki transfer için kesenin ağzını açtı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş’a! Orta saha PSG’den geliyor

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE DURMAK BİLMİYOR

Kadrosuna son olarak Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, transferde durmak bilmiyor. Yönetim, hocanın onayıyla 2 transfer için kolları sıvadı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş’a! Orta saha PSG’den geliyor
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş’a! Orta saha PSG’den geliyor

KARTAL, KAAN AYHAN'IN KARDEŞİ İÇİN DEVREDE

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan 17 yaşındaki Mertcan Ayhan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor.

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