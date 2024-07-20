Giriş Tarihi: 20.07.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
09:11
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş'a! Orta saha PSG'den geliyor
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer döneminde Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız transferleriyle adından söz ettiren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim, yeni transferler için kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaraylı oyuncunun kardeşinin yanı sıra PSG'de forma giyen yıldız oyuncu için de harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...