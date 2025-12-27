Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer! Sıcak bakıyor
Giriş Tarihi: 27.12.2025 23:13

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız veren kurmayların, Beşiktaş forması giyen milli futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelere odaklandı. Süper Lig devinin, Beşiktaş forması giyen milli oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi.

Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı resmen açıklamak için transfer döneminin açılmasını bekleyen sarı-lacivertlilerin sıradaki hedefinin kaleci transferi olduğu aktarıldı.

MERT GÜNOK İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın ayrılması durumunda Mert Günok takviyesinin gündeme geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında da Mert Günok'a transfer teklifi yaptığı, milli file bekçisinin olumlu yaklaştığı ancak Beşiktaş'ın onay vermediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin transfer teklifi yapması durumunda Mert Günok'un yetiştiği kulübe geri dönmek istediği ifade edildi.

SAMSUNSPOR DA İLGİLENİYOR

Mert Günok için yurt dışı ihtimalinin düşük olduğu ve Samsunspor'un da ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Milli file bekçisinin önceliğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ı kısa süre önce kadro dışı bırakmıştı. Siyah-beyazlılar, iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildiğini açıklamıştı.

13 MAÇA ÇIKTI

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş'ta 13 karşılaşmada forma şansı buldu. 36 yaşındaki file bekçisi, 1 mücadelede kalesini gole kapattı.

Mert Günok'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 500 bin euro.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Mert Günok daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 9 sene forma giyen Mert Günok ardından Bursaspor ve Başakşehir'de oynadı.

Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nda 37 karşılaşmada süre aldı.