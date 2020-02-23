Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

- Hocam ben de Fenerbahçeliyim merak etmeyin...

- E.P: Bir kere müthiş soğuk bir havaydı. Hem rüzgar vardı hem de yağmur. Bizim kaleci Mehmet degaj kullanıyordu, top yarı sahayı zar zor geçiyordu. Maç 2-1 bitmişti, hatta Fenerbahçe'nin golünü atan Moldovan, aslında orta açmak istemişti de rüzgardan kaleye gitmişti top. İstanbul'da öyle bir soğuk hatırlamıyorum.

- R.R: Hakikaten acayip bir havaydı. Yine bu arkadaşlar (Ergün'ü kast ederek) saha içinde koşturduklarından sıkıntı olmuyordu, biz kalede hareketsiz iyice buz kesmiştik.

- E.P: Abi biz de koşmamıza rağmen üşümüştük, maç bitse de eve gitsek diyorduk. Son galibiyet olacağını bilsek öyle düşünür müydük acaba...

- Rüştü Hocam ben maçı tekrar izledim, yine ilk yarı epey zorlamışlar ama sanki sizi...

- R.R: İşte aldılar ilk yarı rüzgarı arkalarına iki gol attılar. İkinci yarı aynı kaleye biz hücum ettik, bir tane atabildik ancak. (Gülüyor) - E.P: Doğru söylüyor ya, ikinci yarı Fenerbahçe daha iyi oynamıştı.