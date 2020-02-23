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Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

22 Aralık 1999. o gün 'de son kez karşısında galip geldi. O maçta Galatasaray forması giyen Ergün Penbe ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 'i bir araya getirdik. İkili, bu akşamki dev derbi öncesi Galatasaray'ın son Kadıköy galibiyetinin öyküsünden başlayıp ezeli rekabetin iki camiada da nasıl yaşandığını anlattı...

MEHMET BEDİROĞLU Spor
Giriş Tarihi: 23.02.2020 06:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 07:51
Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

22 Aralık 1999. o gün 'de son kez karşısında galip geldi. O maçta Galatasaray forması giyen Ergün Penbe ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 'i bir araya getirdik. İkili, bu akşamki dev derbi öncesi Galatasaray'ın son Kadıköy galibiyetinin öyküsünden başlayıp ezeli rekabetin iki camiada da nasıl yaşandığını anlattı...

Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

1991 yılında Ümit Milli Takım kamplarında başlayan bir arkadaşlık onlarınki... O zamanlar henüz birisi Kilimlispor formasını sırtına geçirmiş diğeri ise Antalyaspor için ter döküyordu. Aradan yıllar geçti, biri Galatasaraylı oldu diğeri ise Boğaz'ın diğer yakasında, stadında buldu kendini. Biri 13 sezon boyunca formasını üzerinden çıkarmayıp UEFA Kupası, Süper Kupa ve şampiyonluklar kazanırken diğeri Türk futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer aldı. Önce Barcelona'ya transfer oldu ardından Fenerbahçe'ye döndü ve en sonunda futbolu Beşiktaş'ta bıraktı.
ve Ergün Penbe'den bahsediyoruz, yani Türk futbol tarihine adını kazımış, efsane kadrolarda yer almış unutulmaz isimlerden.

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Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

Malumunuz, bu akşam çok önemli bir derbi maçı bizleri bekliyor. 'de ile karşı karşıya gelecek. İki tarafın da şampiyonluk yarışında olduğu ve de Galatasaray'ın 21 yıldır Kadıköy'de galibiyete hasret çektiği düşünülünce maçın önemi daha da artıyor. İşte biz de buradan hareketle yıllar boyunca defalarca derbi heyecanını iki farklı tarafta yaşamış olan Ergün Penbe ve ile bir araya gelelim diyoruz. Maksadımız derbiyi, Galatasaray'ın son Kadıköy galibiyetini ve çok daha fazlasını enine boyuna masaya yatırmak...

Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

Ergün Hoca şimdilerde Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğünü üstleniyor, Rüştü Hoca ise Türkiye Futbol Federasyonu'nda idari bir görevde. Beş, altı aydır görüşemiyormuş ikili ve birbirlerini ilk gördükleri an haliyle koyu bir sohbete dalıyorlar. Daha sonra da "Ne iyi ettiniz de bir araya getirdiniz yahu bizi" diyorlar.
Nihayetinde başlıyoruz derbiyi konuşmaya...

Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

RÜZGARI BULDULAR 2 GOL ATTILAR

- Tarih 22 Aralık 1999. Kadıköy'deki son Galatasaray galibiyeti... Ergün Hocam, o zaman 21 yıllık bir galibiyet hasretine gireceğinizin farkında değildiniz herhalde?

- Ergün Penbe: (Gülüyor) Tabii ki ileriyi görmek gibi yeteneğimiz yok.
Normal bir galibiyet aldık sanıyorduk, nereden bilelim, 21 yıl galibiyet alamayacağımızı!
Yine de ben şanslıyım. Galibiyet alan kadroda olduğum için.

- Rüştü Reçber: Aslında 1990'lı yıllarda zaten yine 'ın 'de çok galibiyeti olmuyordu.
- E.P: Doğru ama kupada şansımız tutuyordu bir şekilde...

Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

- Aslında 1990'lı yıllardaki Fenerbahçe stadındaki ortam şimdiki gibi de değildi ama yine bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsediyoruz...

- R.R: Dediğin doğru. Hatta Ali Sami Yen Stadı o anlamda daha baskındı. Fakat işte orada futbolcunun o baskıyı kaldırıp, durumu yönetebilme yeteneği ortaya çıkıyordu.

- 1999'daki maçı bir yaşayalım sizin ağzınızdan öyleyse tekrardan...

- R.R: Bu kadar son galibiyetten bahsedip bugün kazandıracaksın illa 'a belli oldu (gülüyor)...

Biz forma aşkıyla oynuyorduk şimdi devir profesyonellik devri

- Hocam ben de Fenerbahçeliyim merak etmeyin...

- E.P: Bir kere müthiş soğuk bir havaydı. Hem rüzgar vardı hem de yağmur. Bizim kaleci Mehmet degaj kullanıyordu, top yarı sahayı zar zor geçiyordu. Maç 2-1 bitmişti, hatta Fenerbahçe'nin golünü atan Moldovan, aslında orta açmak istemişti de rüzgardan kaleye gitmişti top. İstanbul'da öyle bir soğuk hatırlamıyorum.

- R.R: Hakikaten acayip bir havaydı. Yine bu arkadaşlar (Ergün'ü kast ederek) saha içinde koşturduklarından sıkıntı olmuyordu, biz kalede hareketsiz iyice buz kesmiştik.

- E.P: Abi biz de koşmamıza rağmen üşümüştük, maç bitse de eve gitsek diyorduk. Son galibiyet olacağını bilsek öyle düşünür müydük acaba...

- Rüştü Hocam ben maçı tekrar izledim, yine ilk yarı epey zorlamışlar ama sanki sizi...

- R.R: İşte aldılar ilk yarı rüzgarı arkalarına iki gol attılar. İkinci yarı aynı kaleye biz hücum ettik, bir tane atabildik ancak. (Gülüyor) - E.P: Doğru söylüyor ya, ikinci yarı Fenerbahçe daha iyi oynamıştı.

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