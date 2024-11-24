Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
07:21
BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!
BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yi Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 34 yaptı. Galatasaray bu galibiyetler birlikte 11. maçını kazanmış oldu. Sabah Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, mücadelede çıkan kırmızı kartı ve hakemin yönetimini yorumladı.