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Haberler Galeri BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:21

BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yi Batshuayi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 34 yaptı. Galatasaray bu galibiyetler birlikte 11. maçını kazanmış oldu. Sabah Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, mücadelede çıkan kırmızı kartı ve hakemin yönetimini yorumladı.

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BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, maçı Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı. Bodrum FK, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Sabah Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı ve hakemi yorumlarken, maçta çıkan kırmızı kart da değerlendirildi.

BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

İşte Bodrum FKGalatasaray maçının yazar yorumları…

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BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

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Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrum, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontra ataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibinin eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Sallai çok top kaybetti. Gereksiz yere attığı çalımlarla pozisyonları tüketti.

BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

Karadağ maçında çok yorulmuş olacak ki Yunus, alıştığımız patlayıcı gücünde değildi. Sanchez, olmayınca oyunu geriden başlatma görevi Sara'ya kaldı. Sanchez olduğunda Sara hücuma daha fazla katkı veriyor. Batshuayi'nin golünde vatandaşı Mertens'in etkili ortasının payı çok büyüktü. Ancak Mertens duran topların hepsini kullanmamalı. Bu görevi Sara'ya bırakmalı. İlk yarıdaki olumsuz oyunun bir başka nedeni de Galatasaray'ın rüzgâra karşı oynamasıydı. İkinci yarı Galatasaraylı oyuncalar rüzgârı arkalarına alınca Bodrum kalesini dışarıdan attıkları şutlarla tehdit ettiler. Sara, Ziyech ve Batshuayi şut denemelerinde bulundu.

BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!

Kaleci Gökhan'ın yerine giren Sousa kalesinde devleşti ve akıl almaz kurtarışlar yaptı. Galatasaray, Bodrum'da sadece 1 maç ve 3 puan kazandı. Akıllarda kalan tek pozisyon ise Ziyech'in, Osimhen'in "Al da at dediği" pasta topu boş kaleye gönderememesiydi.

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