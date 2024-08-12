Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:37
Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Chelsea rekor bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...