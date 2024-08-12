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Haberler Galeri Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:37

Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Chelsea rekor bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Premier Lig ekibi Chelsea rekor bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Christian Mawissa - Toulouse > Monaco
BONSERVİS BEDELİ: 16 milyon Euro

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Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Jean-Clair Todibo - Nice > West Ham United
KİRALAMA BEDELİ: Bilinmiyor

Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

David de Gea - Manchester United > Fiorentina
BONSERVİS BEDELİ: Yok

Bomba transfer resmen açıklandı! Tam 190 milyon Euro | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Dani Olmo - Leipzig > Barcelona
BONSERVİS BEDELİ: 55 milyon Euro

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