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Haberler Galeri Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:41

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son karşılaşmasına çıkıyor. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da puan alamayan temsilcimiz, prestij için sona maça çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Mücadele öncesinde gelen son dakika bilgisine göre, karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Buna göre, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü soruları on binlerce futbolseverin gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam oynayacağı mücadele ile birlikte Avrupa kupalarına veda edecek. Geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da puan alamayan Beşiktaş'ın gruptan üçüncü çıkma şansı dahi kalmadı. Kartal prestij maçına çıkacağı Alman devi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş gruptaki son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan temsilcimiz, bu yıl beklentilerin altında kaldı. Son maça prestij olarak çıkacak olan Kartal'da hedef puan veya puanlar almak.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İşte detaylar;

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dortmund-Beşiktaş maçı 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Fransız hakem François Letexier'ın yöneteceği maç 23.00'da başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

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Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Liginde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00te özel bir uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadionda TSİ 20.00de yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.30da bir basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bu arada Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou yer almadı.
Sergen Yalçın'ın B. Dortmund maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle;
"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş"

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