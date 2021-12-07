UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son karşılaşmasına çıkıyor. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da puan alamayan temsilcimiz, prestij için sona maça çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Mücadele öncesinde gelen son dakika bilgisine göre, karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Buna göre, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?