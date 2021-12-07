UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü soruları on binlerce futbolseverin gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam oynayacağı mücadele ile birlikte Avrupa kupalarına veda edecek. Geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da puan alamayan Beşiktaş'ın gruptan üçüncü çıkma şansı dahi kalmadı. Kartal prestij maçına çıkacağı Alman devi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, bugün mü? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DORTMUND BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş gruptaki son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Geride bıraktığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan temsilcimiz, bu yıl beklentilerin altında kaldı. Son maça prestij olarak çıkacak olan Kartal'da hedef puan veya puanlar almak.

Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İşte detaylar;