Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:32
BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Brest- Real Madrid maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Avrupa arenasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelen iki ekip galibiyet için ter dökecek. Eflatun-beyazlılar geride kalan 7 karşılaşmada topladığı 12 puanla 16. sırada yer alırken, rakip deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise genç yetenek Arda Güler'in kadroda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler sahada olacak mı? İşte, TRT Tabii ile Brest- Real Madrid maçı canlı yayın izle.