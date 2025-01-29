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Haberler Galeri BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:32

BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Brest- Real Madrid maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Avrupa arenasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelen iki ekip galibiyet için ter dökecek. Eflatun-beyazlılar geride kalan 7 karşılaşmada topladığı 12 puanla 16. sırada yer alırken, rakip deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise genç yetenek Arda Güler'in kadroda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler sahada olacak mı? İşte, TRT Tabii ile Brest- Real Madrid maçı canlı yayın izle.

BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! Brest, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Futbolseverler ise Brest Real Madrid maçı canlı izle ekranı için araştırmalarına hız kazandı. 7 maçta 12 puan toplayan eflatun-beyazlılar, zorlu Brest deplasmanında galibiyet peşinde. Peki; Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Brest - Real Madrid maçı canlı yayın izle ekranı linki ve tüm detaylar.

BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest - Real Madrid maçı, 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetecek.

BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BREST - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

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BREST REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Ancelotti'den Brest karşılaşmasında forma bekleyen Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

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