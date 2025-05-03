Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
12:26
Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!
Trendyol Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde tarihte, iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncuları sizler için derledik. Listede Sergen Yalçın, Feyyaz Uçar, Tümer Metin gibi isimler de yer aldı. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giymiş o futbolcular...