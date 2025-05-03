Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, Chamberlain'in golüyle 1-0 kazandı.

Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…