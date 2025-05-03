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Haberler Galeri Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:26

Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!

Trendyol Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele öncesinde tarihte, iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncuları sizler için derledik. Listede Sergen Yalçın, Feyyaz Uçar, Tümer Metin gibi isimler de yer aldı. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giymiş o futbolcular...

Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, Chamberlain'in golüyle 1-0 kazandı.

Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…

Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Tayfur Havutçu

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Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Feyyaz Uçar

Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Saffet Sancaklı

Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forması giyen futbolcular!

- Sergen Yalçın