Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
20:53
Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu
Futbolda yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle ve heyecanıyla sürüyor. Sezon içerisindeki maçlar kadar taraftarların büyük bir meraklılıkla takip ettiği transfer döneminde en çok dikkat çeken oyuncular da sözleşmesi biten isimler olur. Transfermarkt sitesi, sözleşmesi elinde olan ve bedavaya imza atabilecek en iyi Türk futbolcuları listeledi. İşte o yıldızlar…