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Haberler Galeri Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu
Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 20:53

Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

Futbolda yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle ve heyecanıyla sürüyor. Sezon içerisindeki maçlar kadar taraftarların büyük bir meraklılıkla takip ettiği transfer döneminde en çok dikkat çeken oyuncular da sözleşmesi biten isimler olur. Transfermarkt sitesi, sözleşmesi elinde olan ve bedavaya imza atabilecek en iyi Türk futbolcuları listeledi. İşte o yıldızlar…

Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

İŞTE BEDAVA EN İYİ TÜRK FUTBOLCULAR

Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

22- ÖMER TOPRAK | PİYASA DEĞERİ: 300 BİN EURO

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Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

21- GÖKHAN AKKAN | PİYASA DEĞERİ: 300 BİN EURO

Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

20- SEFA AKGÜN | PİYASA DEĞERİ: 300 BİN EURO

Bu yıldızlar bedavaya imza atabilir! İşte sözleşmesi elinde olan en iyi 22 Türk futbolcu

19- ALPASLAN ÖZTÜRK | PİYASA DEĞERİ: 300 BİN EURO

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