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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:24

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

24 Şubat 2025 Pazartesi, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak. Günün maç programında birbirinden önemli karşılaşmalar yer alırken, futbolseverler mücadeleleri canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden ekranlara gelecek maçlar, taraftarları ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Şubat Pazartesi gününün maç programı ve detayları…

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün başlıyor! 24 Şubat Pazartesi günü, Süper Lig'de büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Taraftarlar, nefes kesen mücadeleleri ekran başında takip etmek için sabırsızlanıyor. Peki, bugünün maç programı nasıl? Hangi karşılaşmalar, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç fikstürü ve detaylar haberin devamında…

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG 24 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

20:00 Galatasaray-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

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Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LALİGA 24 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

23:00 Sevilla-Mallorca (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A 24 ŞUBAT FİKSTÜRÜ

22:45 Roma-Monza (EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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