Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün başlıyor! 24 Şubat Pazartesi günü, Süper Lig'de büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Taraftarlar, nefes kesen mücadeleleri ekran başında takip etmek için sabırsızlanıyor. Peki, bugünün maç programı nasıl? Hangi karşılaşmalar, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç fikstürü ve detaylar haberin devamında…