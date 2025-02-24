Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:24
Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
24 Şubat 2025 Pazartesi, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak. Günün maç programında birbirinden önemli karşılaşmalar yer alırken, futbolseverler mücadeleleri canlı izleyebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden ekranlara gelecek maçlar, taraftarları ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Şubat Pazartesi gününün maç programı ve detayları…