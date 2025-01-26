BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 Ocak Pazar, futbolseverler için dopdolu bir gün sunuyor! Haftanın kapanışını, Trendyol Süper Lig, Premier Lig ve La Liga'daki heyecan verici mücadeleler yapacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte, 26 Ocak Pazar gününün maç filkstürü haberin devamında...