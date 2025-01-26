Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
10:47
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 26 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar, futbol tutkunlarına ve taraftarlarlara coşku dolu anlar sunacak. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler kanallar üzerinden yayınlanacak bu karşılaşmalar, taraftarları ekran başına toplamayı hedefliyor. Maçların saatleri ve yayın kanalları ise büyük bir merak konusu. Peki, 26 Ocak Pazar günü hangi maçlar var, hangi saatlerde başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?