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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:47

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 26 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar, futbol tutkunlarına ve taraftarlarlara coşku dolu anlar sunacak. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler kanallar üzerinden yayınlanacak bu karşılaşmalar, taraftarları ekran başına toplamayı hedefliyor. Maçların saatleri ve yayın kanalları ise büyük bir merak konusu. Peki, 26 Ocak Pazar günü hangi maçlar var, hangi saatlerde başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 Ocak Pazar, futbolseverler için dopdolu bir gün sunuyor! Haftanın kapanışını, Trendyol Süper Lig, Premier Lig ve La Liga'daki heyecan verici mücadeleler yapacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte, 26 Ocak Pazar gününün maç filkstürü haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

16:00 Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)

16:00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

19:00 Fenerbahçe - Göztepe (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 2)

13:30 MKE Ankaragücü - Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

16:00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1
19:00 Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PREMİER LİG

17:00 Tottenham - Leicester City (beIN Sports 3)

17:00 Crystal Palace - Brentford (beIN Sports 4)

19:30 Aston Villa - West Ham United (beIN Sports 3)

22:00 Fulham - Manchester United (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA

16:00 Rayo Vallecano - Girona (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Real Sociedad - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Athletic Bilbao - Leganes (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Barcelona - Valencia (S Sport, S Sport Plus)

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