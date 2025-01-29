Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:23
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün oynanacak müsabakalar 29 Ocak 2025 Çarşamba gününün maç programı ile araştırılıyor. Bugün futbolseverler ve taraftarlar UEFA Şampiyonalr Ligi maçları ile heyecan dolu anlar yaşayacak. Milli yıldızlarımızın da yer aldığı Real Madrid, Arsenal, Jventus gibi takımlar Şampiyonlar Ligi yeni formatında kıyasıya mücadele edecek. Peki, 29 Ocak 2025 Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?