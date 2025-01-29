Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

29 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak müsabakalar belli oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak müsabakalar futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altındı. 78. hafta maçları kapamında birbirinden zorlu mücadeleleri kaçırmadan seyretmek izlemek isteyenler kanalların ve dijital platformların yayın akışlarını sorguluyor. Peki, 29 Ocak bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?