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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:23

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün oynanacak müsabakalar 29 Ocak 2025 Çarşamba gününün maç programı ile araştırılıyor. Bugün futbolseverler ve taraftarlar UEFA Şampiyonalr Ligi maçları ile heyecan dolu anlar yaşayacak. Milli yıldızlarımızın da yer aldığı Real Madrid, Arsenal, Jventus gibi takımlar Şampiyonlar Ligi yeni formatında kıyasıya mücadele edecek. Peki, 29 Ocak 2025 Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

29 Ocak 2025 maç programı ile bugün oynanacak müsabakalar belli oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak müsabakalar futbolseverler tarafından arama motorlarında mercek altındı. 78. hafta maçları kapamında birbirinden zorlu mücadeleleri kaçırmadan seyretmek izlemek isteyenler kanalların ve dijital platformların yayın akışlarını sorguluyor. Peki, 29 Ocak bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI

23:00 Juventus - Benfica (TRT Tabii Spor)

23:00 Stuttgart - PSG (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 Young Boys - Kızılyıldız

23:00 PSV Eindhoven - Liverpool (TRT Tabii Spor 3)

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Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Inter - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Bayern Münih - Slovan Bratislava

23:00 Barcelona - Atalanta (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Sturm Graz - RB Leipzig

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23:00 Salzburg - Atletico Madrid

23:00 Brest - Real Madrid (TRT Tabii Spor 4)


23:00 Manchester City - Club Brugge (TRT 1)

23:00 Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

23:00 Lille - Feyenoord

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

23:00 Sporting CP - Bologna

23:00 Dinamo Zagreb - Milan

23:00 Bayer Leverkusen - Sparta Prag

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