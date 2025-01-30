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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:08

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 30 Ocak 2025 Perşembe, futbolseverler ve taraftarlar için heyecan dolu bir gün olacak. Günün maç programındaki karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Futbol keyfini kaçırmak istemeyenler, maç saatleri ve yayın bilgilerini öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Peki, 30 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlar neler, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın dördüncü günü olan 30 Ocak Perşembe, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olmaya hazırlanıyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek temsilcilerimizin çekişmeli mücadeleleri ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 30 Ocak Perşembe maç fikstürü haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI 30 OCAK 2025

Saat: 23.00

Ajax vs. Galatasaray - TRT 1

Midtjylland vs. Fenerbahçe - TRT Spor

Twente vs. Beşiktaş - TRT Spor Yıldız

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Steaua Bükreş vs. Manchester United - Tabii Spor 1

Roma vs. E. Frankfurt - Tabii Spor 2

Maccabi Tel Aviv vs. Porto - Tabii Spor 3

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham vs. Elfsborg - Tabii Spor 4

Anderlecht vs. Hoffenheim - Tabii Spor 5

Braga vs. Lazio - Tabii Spor 6

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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