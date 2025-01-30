Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:08
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 30 Ocak 2025 Perşembe, futbolseverler ve taraftarlar için heyecan dolu bir gün olacak. Günün maç programındaki karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Futbol keyfini kaçırmak istemeyenler, maç saatleri ve yayın bilgilerini öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Peki, 30 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlar neler, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?