BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 30 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın dördüncü günü olan 30 Ocak Perşembe, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olmaya hazırlanıyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşecek temsilcilerimizin çekişmeli mücadeleleri ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 30 Ocak Perşembe maç fikstürü haberin devamında...